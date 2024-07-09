Электроэнергии временно не будет в Островском районе 10 июля

10:30, 09 июля 2024, ПАИ

Несколько населённых пунктов Островского района и улиц в Острове временно останутся без света 10 июля, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

С 8:30 до 17:00 света не будет на улицах Школьной, Пионерской, Новой и в переулке Школьном в Острове, а также в деревнях Рожкополье, Селезнёво, Красино.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.

Телефон горячей линии 8-800-220-02-20.