Электроэнергии временно не будет в Островском районе 10 июля
Несколько населённых пунктов Островского района и улиц в Острове временно останутся без света 10 июля, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
С 8:30 до 17:00 света не будет на улицах Школьной, Пионерской, Новой и в переулке Школьном в Острове, а также в деревнях Рожкополье, Селезнёво, Красино.
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.
Телефон горячей линии 8-800-220-02-20.
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