Кемеровские мотоциклисты отправились в Псковскую область в рамках пробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия»

19:00, 09 июля 2024, ПАИ

Мотопробег «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия», посвящённый 80-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, стартовал в Кемерове во вторник, 9 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

К участникам пробега обратился врио губернатора Кемеровской области – Кузбасса Илья Середюк. «Кузбасско-Псковская Краснознамённая стрелковая дивизия была легендарным воинским соединением. Она участвовала во многих операциях, в том числе в освобождении Ленинграда и Пскова. Дивизия формировалась из числа металлургов и шахтёров, которые жили в Кузбассе», – сказал Илья Середюк.

Он также отметил, что мотопробег направлен на увековечивание памяти Кузбасско-Псковской Краснознамённой стрелковой дивизии.

В рамках мотобпробега пройдут митинги в знаковых местах, встречи с поисковиками, кинопросмотр «Русский реактор», организованный участниками мотоклуба. Маршрут пролегает через города, связанные с историей Кузбасско-Псковской Краснознамённой стрелковой дивизии. Точками мотопробега станут города Казань, Нижний Новгород, Омск, Тюмень, Екатеринбург. Запланировано посещение мемориала «Поклонная гора» в Москве и памятника «Мясной Бор» в Новгородской области.

Финишной точкой мотопробега станет Псков. Участники нанесут памятную надпись в месте, где будут высажены 80 кузбасских кедров, рядом с мемориалом «Ледовое побоище».

Напомним, 376-я дивизия появилась 23 августа 1941 года в Кузбассе, штаб дивизии находился в Кемерове, подразделения формировались в Кемерове, Сталинске (ныне Новокузнецк), Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком. Военным советом Сибирского военного округа дивизии было присвоено наименование «Кузбасская».

Входила в состав действующей армии с 18 декабря 1941-го по 9 мая 1945-го. В ночь на 30 декабря 1941 года дивизия приняла первый бой. 27 января 1944-го дивизия стояла у Пулковских высот, а потом освобождала Ленинградскую область. Летом 1944 года освобождала Псков. За взятие этого города ей присвоили звание «Псковская». 21 октября 1944 года дивизия награждена орденом Красного Знамени.