Поэт и ветеран боевых действий: творческая встреча с Дмитрием Артисом пройдёт в Пскове
Творческая встреча с поэтом, ветераном боевых действий Дмитрием Артисом пройдёт в Псковской универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова 11 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Встреча «Шагать вместе» пройдёт 11 июля в 17:00 в актовом зале (Профсоюзная, 2, 1 этаж). Вход свободный.
Всех желающих приглашают обсудить тенденции современной литературы и актуальность некрасовских строчек «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан».
Дмитрий Артис – поэт, драматург, переводчик, эссеист, автор семи поэтических книг, лауреат национальных и международных премий, создатель «Театра эмоциональной драмы» в Москве. Участник специальной военной операции, ветеран боевых действий.
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