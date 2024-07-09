Поэт и ветеран боевых действий: творческая встреча с Дмитрием Артисом пройдёт в Пскове

22:54, 09 июля 2024, ПАИ

Творческая встреча с поэтом, ветераном боевых действий Дмитрием Артисом пройдёт в Псковской универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова 11 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Встреча «Шагать вместе» пройдёт 11 июля в 17:00 в актовом зале (Профсоюзная, 2, 1 этаж). Вход свободный.

Всех желающих приглашают обсудить тенденции современной литературы и актуальность некрасовских строчек «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан».

Дмитрий Артис – поэт, драматург, переводчик, эссеист, автор семи поэтических книг, лауреат национальных и международных премий, создатель «Театра эмоциональной драмы» в Москве. Участник специальной военной операции, ветеран боевых действий.