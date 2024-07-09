Два пожара произошло в Псковской области за сутки

09:52, 10 июля 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарно-спасательные подразделения в Псковской области за сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

9 июля в 15:03 на улице Комсомольской в Невеле загорелся пластиковый контейнер. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

В 16:23 в СНТ «Вербинка» Псковского района огонь повредил предбанник, пристройку и кровлю. Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети в пристройке.