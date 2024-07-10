30-градусную жару прогнозируют в Псковской области 11 июля

11:09, 10 июля 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 11 июля. Синоптики прогнозируют день без существенных осадков, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Восточный ветер будет дуть со скоростью пять-десять метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью составит от +9 до +14 градусов, днём термометры покажут от +25 до +30 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.