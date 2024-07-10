Опубликована программа фестиваля «Изборская крепость»

13:18, 10 июля 2024, ПАИ

Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» пройдёт в музее-заповеднике «Изборск» с 13 по 14 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.

«Уже на этих выходных в Изборске вы сможете услышать выступления известных бардов и поэтов из Псковской области и других уголков России, исполняющих собственные песни и самые легендарные произведения других авторов», – отметили в пресс-службе музея.

Программа фестиваля

Суббота, 13 июля:

11:00–12:00 – возложение земель у Поклонного креста на Священном холме единства и славы России в Изборске;

11:00–14:00 – творческие мастерские. Работа жюри: прослушивание конкурсантов, определение лауреатов и дипломантов по всем номинациям, отбор участников гала-концерта. Место проведения: каминный зал;

13:00–15:00 – гостевой концерт – сольные выступления приглашенных гостей, лауреатов и дипломантов прошлых фестивалей, клубов авторской песни, членов оргкомитета. Место проведения: фестивальная сцена в «Нескучном садике»;

15:00 – церемония открытия фестиваля. Поднятие флага фестиваля. Место проведения: фестивальная сцена в «Нескучном садике»;

15:00–17:00 – конкурсный концерт. Голосование на приз зрительских симпатий. Место проведения: фестивальная сцена в «Нескучном садике»;

17:00–19:00 – сольные выступления членов жюри фестиваля, приглашённых гостей, клубов авторской песни, членов оргкомитета. Место проведения: фестивальная сцена в «Нескучном садике».

Воскресенье. 14 июля:

13:00–15:00 – гала-концерт. Награждение победителей. Вручение приза зрительских симпатий;

16:00 – церемония закрытия фестиваля. Спуск флага.