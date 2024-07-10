Опубликована программа фестиваля «Изборская крепость»
Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» пройдёт в музее-заповеднике «Изборск» с 13 по 14 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.
«Уже на этих выходных в Изборске вы сможете услышать выступления известных бардов и поэтов из Псковской области и других уголков России, исполняющих собственные песни и самые легендарные произведения других авторов», – отметили в пресс-службе музея.
Программа фестиваля
Суббота, 13 июля:
11:00–12:00 – возложение земель у Поклонного креста на Священном холме единства и славы России в Изборске;
11:00–14:00 – творческие мастерские. Работа жюри: прослушивание конкурсантов, определение лауреатов и дипломантов по всем номинациям, отбор участников гала-концерта. Место проведения: каминный зал;
13:00–15:00 – гостевой концерт – сольные выступления приглашенных гостей, лауреатов и дипломантов прошлых фестивалей, клубов авторской песни, членов оргкомитета. Место проведения: фестивальная сцена в «Нескучном садике»;
15:00 – церемония открытия фестиваля. Поднятие флага фестиваля. Место проведения: фестивальная сцена в «Нескучном садике»;
15:00–17:00 – конкурсный концерт. Голосование на приз зрительских симпатий. Место проведения: фестивальная сцена в «Нескучном садике»;
17:00–19:00 – сольные выступления членов жюри фестиваля, приглашённых гостей, клубов авторской песни, членов оргкомитета. Место проведения: фестивальная сцена в «Нескучном садике».
Воскресенье. 14 июля:
13:00–15:00 – гала-концерт. Награждение победителей. Вручение приза зрительских симпатий;
16:00 – церемония закрытия фестиваля. Спуск флага.
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