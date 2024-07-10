Есть ли в Псковской области водители, которые пытаются скрыть номера от комплексов фотовидеофиксации, рассказал эксперт

15:45, 10 июля 2024, ПАИ

Есть ли в Псковской области водители, которые пытаются скрыть номера автомобилей от комплексов фотовидеофиксации, рассказал начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону Юрий Фёдоров в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«На территории Псковского региона это несильно развито. Естественно, если водитель закрывает цифру, то система уже доподлинно весь номер считать не может. Здесь уже происходит вмешательство сотрудников дорожно-патрульной службы», – объяснил Юрий Фёдоров.

Такие правонарушения будут грозить водителям лишением водительских прав. «Здесь человек уже будет жертвовать не 250–500 рублями, а своим водительским удостоверением», – подчеркнул гость студии.

Кроме того, камера фиксации будет считывать номера, которые закрыты плёнкой, уточнил он. «Мы тоже пробовали экспериментировать. Если заклеиваешь плёнкой номера, то камере всё равно удаётся всё считать. У нас сейчас работают очень хорошие приборы под названием «Атомы». Они считывают информацию даже в тёмное время суток», – отметил Юрий Фёдоров.

На территории области ездят добропорядочные водители, которые такими способами сокрытия правонарушений не пользуются, заметил он. «Даже если номера запачканы, то камера всё равно их пробьёт», – заключил Юрий Фёдоров.