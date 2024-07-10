VR-игра «Работать в России» разрабатывается в Псковской области

14:00, 10 июля 2024, ПАИ

VR-игра «Работать в России» разрабатывается в Псковской области. Ее задача — профориентация и популяризация особо важных профессий в области образования, науки и промышленности, сообщили в областном центре занятости населения.

Идея и разработка принадлежит сотрудникам Молодежного кадрового центра и воспитанникам псковского технопарка «Кванториум».

«Чем разнообразнее форматы профориентации, тем выше шансы вовлечь молодежь, предоставить возможность попробовать свои силы в определенных направлениях. Геймификация — важный элемент нашей работы с молодежью региона», — отметила директор областного центра занятости населения Олеся Сергеева.

В виртуальной игре будет от пяти до десяти уровней, а события будут разворачиваться в локациях, оформленных в фирменном стиле «Работа России». В них можно будет передвигаться, выполнять различные задачи и получать бонусы: например, QR-код на стикеры в социальной сети «ВКонтакте» или в телеграме.

Сейчас проект находится в активной стадии разработки.