11 комплексов фотовидеофиксации перенесли в Псковской области на новые места

16:58, 10 июля 2024, ПАИ

11 стационарных комплексов фотовидеофиксации перенесли в Псковской области на новые места, рассказал начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону Юрий Фёдоров в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«На сегодняшний день существуют рекомендации, которые говорят, что если в течение двух лет на участке снизилось количество ДТП до нуля, то комплекс может быть перемещён. В этом году мы инициативно вышли на «Псковавтодор» и уже переместили 11 стационарных комплексов», – отметил гость студии.

Кроме того, планируется, что в этом году перенесут ещё семь комплексов, подчеркнул он.

Также в Псковской области есть и муляжи таких установок, рассказал Юрий Фёдоров. Всего их в регионе насчитывается 26, из них 25 установлено на федеральных трассах.

При этом муляжи практически ничем не отличаются от настоящих комплексов, объяснил гость студии.