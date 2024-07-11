Грозы, ливни и штормовой ветер обрушатся сегодня на Псковскую область

10:09, 11 июля 2024, ПАИ

Грозы, ливни и штормовой ветер ожидаются местами по Псковской области со второй половины 11 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

«Сегодня во второй половине дня по Псковской области, начиная с западных районов, ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, порывы 18–23 метров в секунду, местами ливни», – предупреждают псковичей.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).