Грозы, ливни и штормовой ветер обрушатся сегодня на Псковскую область
Грозы, ливни и штормовой ветер ожидаются местами по Псковской области со второй половины 11 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
«Сегодня во второй половине дня по Псковской области, начиная с западных районов, ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, порывы 18–23 метров в секунду, местами ливни», – предупреждают псковичей.
Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).
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