Четырём мировым судьям вручил удостоверения на сессии Собрания Александр Котов
Перед началом работы 35-й сессии Псковского областного Собрания депутатов спикер регионального парламента Александр Котов вручил мировым судьям, назначенным на должность по результатам избрания депутатским корпусом, удостоверения нового образца. Такая практика введена в законодательном органе впервые, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.
Удостоверение мирового судьи судебного участка № 5 «Дновский район» Псковской области вручено Кристине Дмитриевой, удостоверение мирового судьи судебного участка № 8 «Локнянский район» – Ольге Даниловой. Вячеслав Коренский получил удостоверение мирового судьи судебного участка № 17 «Пыталовский район», Ольга Павлович – мирового судьи судебного участка № 42 «город Псков».
Напомним, новый образец удостоверения мировых судей Псковской области был утверждён постановлением Собрания депутатов в апреле текущего года. Документ, подтверждающий личность и полномочия мирового судьи, дополнен голограммой с изображением Государственного герба России.
Добавим, мировые судьи назначаются на должность областным Собранием депутатов по представлению председателя Псковского областного суда, основанному на заключении квалификационной коллегии судей.
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