Четырём мировым судьям вручил удостоверения на сессии Собрания Александр Котов

11:08, 11 июля 2024, ПАИ

Перед началом работы 35-й сессии Псковского областного Собрания депутатов спикер регионального парламента Александр Котов вручил мировым судьям, назначенным на должность по результатам избрания депутатским корпусом, удостоверения нового образца. Такая практика введена в законодательном органе впервые, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

Удостоверение мирового судьи судебного участка № 5 «Дновский район» Псковской области вручено Кристине Дмитриевой, удостоверение мирового судьи судебного участка № 8 «Локнянский район» – Ольге Даниловой. Вячеслав Коренский получил удостоверение мирового судьи судебного участка № 17 «Пыталовский район», Ольга Павлович – мирового судьи судебного участка № 42 «город Псков».

Напомним, новый образец удостоверения мировых судей Псковской области был утверждён постановлением Собрания депутатов в апреле текущего года. Документ, подтверждающий личность и полномочия мирового судьи, дополнен голограммой с изображением Государственного герба России.

Добавим, мировые судьи назначаются на должность областным Собранием депутатов по представлению председателя Псковского областного суда, основанному на заключении квалификационной коллегии судей.