Депутаты утвердили отчёт об исполнении бюджета Псковской области за 2023 год

11:59, 11 июля 2024, ПАИ

Закон «Об утверждении отчёта об исполнении областного бюджета за 2023 год» приняли на 35-й сессии депутаты регионального парламента, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Бюджет за 2023 год утверждён по доходам в сумме 61 млрд 667 млн 76 тысяч рублей, по расходам – 65 млрд 381 млн 584 тысячи рублей, с дефицитом в сумме 3 млрд 714 млн 508 тысяч рублей.

Доходная часть бюджета прошлого года исполнена на 102,8 %. В структуре налоговых поступлений в общем объёме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 31,5 % приходится на НДФЛ, 18 % – на налог на прибыль, 26,2 % – поступления акцизов. В абсолютных цифрах рост поступлений по трём основным налогам год к году составил 14,4 %, 69,4 % и 5,2 % соответственно.

По группе «Безвозмездные поступления» план исполнен на 99,2 %. В 2023 году из федерального бюджета безвозмездные перечисления поступили в сумме 29 млрд 917 млн 744,2 тысячи рублей. В том числе дотации – 7 млрд 524 млн 632,7 тысячи рублей, (из них дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 6 млрд 699 млн 47,7 тысячи рублей), субсидии – 16 млрд 695 млн 424,1 тысячи рублей, субвенции – 1 млрд 438 млн 854,6 тысячи рублей, иные межбюджетные трансферты – 4 млрд 258 млн 832,8 тысячи рублей.

Расходы областного бюджета за 2023 год исполнены в сумме 63 млрд 799 млн 242 тысячи рублей, что составило 97,6 % к расходам, утверждённым в законе об областном бюджете на 2023 год, и 97,5 % к уточнённой бюджетной росписи.

По экономической структуре расходов бюджет 2023 года имел социальную направленность. Исполнение большинства государственных программ было близко к максимальным значениям: здравоохранение – 98 %, образование – 99 %, социальная поддержка граждан – 99 %, транспортная система – 96 %, экономическое развитие – 99 %, сельское хозяйство – 98 %. Исполнение национальных проектов в 2023 году составило 99,74 %.

Государственный долг Псковской области на 1 января 2024 года составил 20 млрд 769 млн 45,68 тысячи рублей – 64,3 % к общему годовому объёму доходов областного бюджета без учёта безвозмездных поступлений. По итогам 2023 года просроченной задолженности по долговым обязательствам Псковская область не имеет.

Также на июльской сессии депутаты приняли закон «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2023 год». В прошлом году в бюджет поступило 9 млрд 819 млн 683,7 тысячи рублей, расходы составили 9 млрд 948 млн 983,3 тысячи рублей. За счёт этих средств финансировалась территориальная программа обязательного медицинского страхования, расходы медицинских организаций на оплату помощи, оказанной жителям других субъектов РФ, дополнительное профессиональное образование медработников, выплаты медикам стимулирующего характера.