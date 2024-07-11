Центр обеспечения деятельности мировых судей создадут в Псковской области

13:10, 11 июля 2024, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания дали согласие на создание государственного казённого учреждения Псковской области «Центр обеспечения деятельности мировых судей». Соответствующий вопрос был рассмотрен на 35-й сессии Собрания, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Новое учреждение возьмёт на себя функции кадрового, финансового, материально-технического и информационного обеспечения деятельности мировых судей, которые ранее осуществлял областной комитет юстиции.

Создание казённого учреждения позволит повысить уровень качества организационного обеспечения деятельности мировых судей. Финансироваться новая структура будет за счёт средств областного бюджета.