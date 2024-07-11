Псковский центр детского отдыха и оздоровления сменил правовой статус

13:27, 11 июля 2024, ПАИ

Согласие на создание государственного бюджетного учреждения Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления» дали депутаты регионального парламента – постановление Собрания принято на 35-й сессии, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Учреждение создаётся путём преобразования государственного предприятия с одноимённым названием во исполнение требований федерального законодательства – до 1 января 2025 года ряд государственных и муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность на конкурентных товарных рынках, должен быть ликвидирован либо реорганизован.

Трудовые отношения с работниками Центра детского отдыха и оздоровления после изменения его статуса будут продолжены. Государственное бюджетное учреждение Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления» в соответствии с законодательством обеспечит в полном объёме реализацию прав детей на детский отдых и оздоровление.