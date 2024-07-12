Поправки о донастройке налоговой системы приняли в Госдуме

14:48, 12 июля 2024, ПАИ

Законопроекты о совершенствовании налоговой системы, которая входит в бюджетный пакет, рассмотрели в Госдуме РФ. Об этом сообщается на сайте «Дума ТВ».

Изменения связаны с введением прогрессивной школы налогообложения. Также снижается налог на доходы физических лиц для многодетных семей с невысокими доходами – до 6 %. Кроме того, поправками вводятся туристический налог, увеличение вычета за сдачу ГТО, продление льгот для IT и уточняются размеры госпошлин.

Туристический налог будет введён с 1 января 2025 года. Налоговые поступления от него будут зачислять в местные бюджеты. Ставку налога также будут устанавливать местные власти.

При этом налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО увеличивается до 18 тысяч рублей. «Это станет дополнительным стимулом заниматься спортом, заботиться о своём здоровье», – подчеркнул председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Законопроект предусматривает и внесение изменений в Налоговый кодекс. Ставка НДФЛ в 13 % остаётся такой же при годовом доходе до 2,4 миллиона рублей. Но при доходе порядка 2,4–5 миллионов рублей в год она возрастёт до 15 %. Доход 5–20 миллионов рублей будет облагаться налогом в размере 18 %, а 20–50 миллионов рублей – налогом в 20 %. Ставка в 22 % затронет тех граждан, чей годовой доход превышает 50 миллионов рублей.

Помимо этого, была принята поправка об освобождении от повышенного НДФЛ надбавки к зарплате для работников районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Её внёс Вячеслав Володин.

Вместе с этим расширяются льготы для отраслей IT и радиоэлектроники. До 2030 года планируется понижение ставки по налогу на прибыль до 5 %. Такая мера будет действовать для IT-компаний.

Согласно другой инициативе, работающим родителям в семьях с двумя и более детьми со среднедушевым доходом не более 1,5 величины минимального прожиточного минимума в месяц будут компенсировать часть уплаченного НДФЛ. Таким образом, семьи с невысоким доходом смогут снизить ставку НДФЛ с 13 до 6 %.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин резюмировал, что «все дополнительные доходы, которые появятся в связи с введением прогрессивной шкалы налоговой ставки, будут зачисляться в федеральный бюджет и направляться на поддержку тех, кто в этом больше всего нуждается, – семей с детьми, пенсионеров, ветеранов».