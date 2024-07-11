Юрий Бурлин: Во время контрольных выездов мы буквально оттаптываем округ

17:24, 11 июля 2024, ПАИ

Председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы Юрий Бурлин подвёл для ПАИ итоги контрольных выездов в четыре депутатских округа. Этот вопрос вошёл в повестку заседания профильного комитета, которое состоялось сегодня, 11 июля.

«Вопросы остаются общими для всех этих округов: снос старых деревьев и состояние ливнёвки – где-то дорога старая, а где-то наоборот, после ремонта и асфальт просто сдерживает воду, не даёт ей уйти», – отметил депутат, подчеркнув, что большинство вопросов по благоустройству можно и нужно решать, создав ТОС. «Это едва ли не 50% вопросов», – уточнил он.

Выезды в округа продолжаются, отметил Юрий Бурлин. «Мы буквально оттаптываем округ, одно дело, когда заседаем на сессии и комитетах, как говорится, хочешь завалить работу, создай комиссию, другое дело, когда мы на месте видим проблему, и с исполнительной властью находим решение задачи», – сказал он и подчеркнул, что это ускоряет процесс работы.