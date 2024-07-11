Сбер до конца года закупит и протестирует 200 отечественных банкоматов

17:50, 11 июля 2024, ПАИ

Сбер до конца года закупит и протестирует 200 отечественных банкоматов, сообщает ТАСС со ссылкой на директора дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Сбербанка Константина Подвального.

Отечественный банкомат в реестре российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли РФ официально зарегистрировал как минимум три компании, которые производят продукцию в Москве. Поэтому 200 российских банкоматов Сбер установит в этом городе, отметил Константин Подвальный.

В настоящий момент у Сбербанка молодой парк банкоматов (средний возраст парка – 3,5 года, при этом банкомат обычно служит около 10 лет). Но, несмотря на это, в Сбере в перспективе хотят, чтобы банкоматная сеть компании была в первую очередь представлена устройствами отечественных производителей.

Ранее сообщалось, что Сбер начал тестировать возможность выбора номинала купюр в банкоматах. Подробности читайте здесь.