Псковский аллерголог: Аллергия на что-то есть практически у всех

14:23, 12 июля 2024, ПАИ

Аллергия на что-то есть практически у всех. У многих она дебютирует после перенесённого коронавируса, сообщила врач-аллерголог, главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Псковской области по аллергологии и иммунологии Анастасия Кирильчик в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У меня есть пациент, которому 75 лет, всю жизнь он жил без аллергии, а теперь появилась аллергия на холод и некоторую еду», – отметила Анастасия Кирильчик.

По словам специалиста, аллергия не проявляется только у 25–30% человек. «Аллергия есть практически у каждого, просто она может не проявляться так активно, чтобы привлекать к себе внимание», – пояснила медик.