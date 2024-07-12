70–80% пациентов с аллергией – городские жители, заявила аллерголог из Пскова

14:49, 12 июля 2024, ПАИ

70–80% пациентов с аллергией – городские жители, рассказала врач-аллерголог, главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Псковской области по аллергологии и иммунологии Анастасия Кирильчик в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Горожане больше пробуют, больше экспериментируют, поэтому и аллергия у них проявляется чаще. К тому же доступность медпомощи в городе выше, поэтому и выявляемость аллергии выше. Плюс некоторые горожане могут сами себе назначать лекарства или советоваться с фармацевтом, а в результате получают аллергию на препарат, который им и не нужен был», – пояснила Анастасия Кирильчик.

Специалист отметила, что большое количество аллергий связано с урбанизацией и глобализацией. «Вот раньше на Северо-Западе попробуй найди какую-нибудь пихту из Японии, а теперь – запросто. А на неё у кого-то вполне может проявиться аллергия. Плюс мы много путешествуем, много пробуем того, что не ели наши предки», – отметила аллерголог.