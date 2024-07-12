Псковский врач: Некоторым нужен не аллерголог, а лёгкие антидепрессанты

15:28, 12 июля 2024, ПАИ

Стресс тоже способен вызвать аллергию, заявила врач-аллерголог, главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Псковской области по аллергологии и иммунологии Анастасия Кирильчик в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У кого-то она сходит быстро, у кого-то нет. Наша голова - вообще самая загадочная шкатулка в мире. Стрессовые ситуации могу быть идентичные, а реакция у человека разная. Вообще психосоматика – сильная вещь, некоторым достаточно простого разговора, чтобы аллергия ушла. У меня есть такие пациенты. Вот так голова и организм работает», - рассказала Анастасия Кирильчик.

По словам медика, некоторым нужен не аллерголог, а психоневролог и лёгкие антидепрессанты. Как правило, это касается чрезмерно тревожных людей.