Аллергия с возрастом может проходить самостоятельно – псковский медик

16:18, 12 июля 2024, ПАИ

Аллергия с возрастом может проходить самостоятельно, рассказала врач-аллерголог, главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Псковской области по аллергологии и иммунологии Анастасия Кирильчик в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У некоторых пациентов сенсибилизация расширяется. К примеру, была аллергия только на котов, а потом уже и на собак, и на тараканов дома. Но, к счастью, есть и случаи самоизлечения, когда аллергия проходит сама», - привела пример специалист.

Анастасия Кирильчик также рассказала, что существует такой метод лечения как аллерген специфическая иммунотерапия (АСИТ). Этот метод воздействует на причину развития заболевания. Его суть заключается в постепенном введении в организм пациента по специальной схеме возрастающих доз аллергена, на который возникает реакция.

«Это довольно дорогие препараты. Их используют только под контролем аллерголога. Ни в коем случае не самостоятельно. Терапия длится от трёх до пяти лет. При этом год лечения может стоить больше 120 тысяч рублей. К тому же ее нельзя получить по ОМС», - уточнила аллерголог.