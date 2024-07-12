Медик из Пскова: Чтобы не было аллергии, должно быть много аллергенов в детстве

16:38, 12 июля 2024, ПАИ

Чтобы не было аллергии, должно быть много аллергенов в детстве, заявила врач-аллерголог, главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Псковской области по аллергологии и иммунологии Анастасия Кирильчик в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Ребёнок должен быть худой, голодный, грязный и сидеть в луже. Это шутка, но лишь отчасти. Ребёнок с детства всё должен пробовать всё сначала на язык, потом на зуб. Должно быть много аллергенов, много контакта с ними, чтобы затем не развилась сенсибилизация», - пояснила аллерголог.

По словам медика, ребёнок не должен расти в стерильных условиях. «Иначе у него будет не только аллергия, но и все болезни на свете. Не надо в общем до пяти лет гладить детские вещи с обеих сторон. Пусть и пыль лежит, и кошка ходит, и клубника с бабушкиной грядки будет. Кстати, привитые дети меньше подвержены аллергии», - добавила медик.