Псковские власти помогут приставам в борьбе с должниками

18:10, 12 июля 2024, ПАИ

Заседание региональной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений прошло под председательством руководителя аппарата правительства Псковской области Андрея Вьюнова сегодня, 12 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участники обсуждали методы предупреждения различных правонарушений, и в частности использование блокирующих устройств на автомобилях правонарушителей. Псковская область одна из первых среди регионов стала использовать такую практику.

Врио начальника отдела организации исполнительного производства, исполнительного розыска и реализации имущества должников УФССП России по Псковской области Анастасия Шиблатова подчеркнула, что опыт оказался успешным, так как после установки блокираторов половина должников оплачивает задолженность в полном объёме.

За год число нарушителей в регионе сократилось более чем на 100 человек. В бюджете Псковской области на 2025 год будут предусмотрены средства на покупку блокирующих устройств, так как, по мнению специалистов, они также могут помочь снизить риск ДТП.

Кроме того, обсуждался вопрос предупреждения и профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Андрей Вьюнов предложил привлекать к этой работе сотрудников центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин».