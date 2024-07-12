ФК «Псков» второй год подряд сыграет в Кубке России по футболу

20:17, 12 июля 2024, ПАИ

В сезоне 2024/2025 Кубок России сохранит свой формат, турнир будет разделён на «Путь РПЛ» и «Путь регионов». Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Спортинфом».

Всего в Кубке России сыграют 13 любительских клубов: «Череповец – СШОР «Витязь», «Оргэнергострой», «СШОР 1 – Кристалл-Константиновское», «Кировец‑Восхождение», СШ «Ленинградец», «Псков», «Ильпар», «Анри», «Темп», ZOV, Broke Boys, «Амкал», 2Drots.

В прошлом году псковичи уступили в первом раунде «Пути регионов» великолукскому клубу «Луки-Энергия» со счётом 2:3. Матч собрал на трибунах «Машиностроителя» порядка 3,5 тыс. зрителей.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».