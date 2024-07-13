До +29 градусов и дожди ожидаются в Псковской области 14 июля

15:01, 13 июля 2024, ПАИ

Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 14 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +14 до +19 градусов, днём будет держаться в пределах от +24 до +29 градусов.

Атмосферное давление будет низким.