До +29 градусов и дожди ожидаются в Псковской области 14 июля
Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 14 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +14 до +19 градусов, днём будет держаться в пределах от +24 до +29 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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