Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии проходит в Изборске
XI Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» проходит в Изборске 13 и 14 июля, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина
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Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина
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Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина
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Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина
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Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина
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Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина
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Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина
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Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина
Жители и гости Изборска могут послушать произведения псковских бардов и исполнителей из других регионов страны. В Нескучном садике Изборского музея-заповедника проходит конкурсный концерт. В рамках него можно отдать голос за понравившегося исполнителя.
Фестивальный день завершится поздно вечером традиционными песнями у костра в палаточном городке.
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