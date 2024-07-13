Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии проходит в Изборске

17:32, 13 июля 2024, ПАИ

XI Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» проходит в Изборске 13 и 14 июля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина















Жители и гости Изборска могут послушать произведения псковских бардов и исполнителей из других регионов страны. В Нескучном садике Изборского музея-заповедника проходит конкурсный концерт. В рамках него можно отдать голос за понравившегося исполнителя.

Фестивальный день завершится поздно вечером традиционными песнями у костра в палаточном городке.