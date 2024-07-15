Зарплатные запросы жителей Псковской области растут

08:34, 15 июля 2024, ПАИ

Зарплатные запросы жителей Псковской области растут, сообщает служба исследований hh.ru.

За последние 30 дней соискатели в регионах Северо-Западного федерального округа увеличили свои «зарплатные аппетиты» на 10 тысяч, и теперь их ожидания составляют в среднем 70 тысяч рублей. Эта тенденция к росту запросов наблюдается и по всей стране: запросы россиян увеличились на семь тысяч, достигнув в среднем 62 тысяч рублей.

В Псковской области соискатели также повлияли на ситуацию на рынке труда. Их запросы стали больше на пять тысяч по сравнению с летом 2023 года. Теперь средняя зарплата, на которую соглашаются местные жители, составляет не менее 45 тысяч рублей.

«Конечно же, запросы соискателей сильно зависят от разных факторов и один ключевых – это профессиональная сфера, в которой кандидат ищет работу», – подчеркнула директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

Наиболее высокие требования к зарплате предъявляют соискатели из добывающего сектора: кандидаты в этой сфере увеличили свои запросы более чем на 28 тысяч, и теперь их ожидания составляют в среднем 78 тысяч рублей. На втором месте по уровню «аппетитов» — работники сельского хозяйства. Их средняя ожидаемая зарплата в Псковской области начинается от 80 тысяч. За год эти специалисты увеличили свои запросы на 24 тысячи рублей. Производственники хотят получать в регионе не менее 70 тысяч рублей, что на 20 тысяч больше, чем годом ранее. Строители рассчитывают на доход не ниже 69 тысяч, что больше прошлогодних запросов на 18 тысяч. У работников сферы искусства и развлечений ожидаемый доход вырос почти на 11 тысяч и составляет теперь в среднем 45 тысяч рублей.

«Подобный рост ожиданий в зарплате у соискателей среди прочего может быть связан с тем, что люди видят повышенный спрос у компаний, а также высокую заинтересованность у работодателей. Как следствие растут и ожидания у людей», – отметила Юлия Сахарова.

Самыми скромными оказались работники сферы туризма и ресторанного бизнеса: их запросы выросли всего на 146 рублей по сравнению с прошлым годом и составляют в среднем 30,1 тыс. рублей.

Стоит отметить, что ни в одной сфере соискатели не снизили свои зарплатные ожидания. Более того, люди стали менее гибкими в вопросе переговоров о зарплате. Опрос показал, что лишь 40% опрошенных жителей Псковской области готовы снизить свои зарплатные требования ради гарантированного трудоустройства. По сравнению с летом 2023 года таких людей стало меньше на 7%.