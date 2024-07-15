Конференция памяти Саввы Ямщикова пройдёт в «Михайловском»

10:00, 15 июля 2024, ПАИ

В канун дня памяти известного историка искусств, реставратора и публициста Саввы Ямщикова в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» проведут традиционную научную конференцию его имени. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Программа чтений уже опубликована на официальном сайте Пушкинского музея-заповедника. В неё включено десять докладов и сообщений об истории, теории и практике реставрации музейных предметов и исторических архитектурных объектов, о формировании и хранении фондовых коллекций. Подготовлены выступления профильными специалистами из Санкт-Петербурга, Пскова, Пушкинских Гор, Ростова-на-Дону.

Чтения состоятся в научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Стать их слушателем можно без предварительной регистрации.

Материалы конференции планируется опубликовать в одном из ближайших выпусков «Михайловской пушкинианы» – научно-популярного издания, которое выходит в свет с 1996 года и насчитывает уже более ста книг.