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Политика

Премьер-министр Эстонии и правительство подали в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку, сообщается на портале эстонского гостелерадио ERR.

Прошение об отставке, переданное президенту страны, связано с назначением Каи Каллас на должности главы внешнеполитической службы Евросоюза и вице-президента Еврокомиссии.

Отметим, что Кая Каллас занимала должность премьер-министра Эстонии с января 2021 года.

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