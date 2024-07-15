Премьер-министр Эстонии и правительство подали в отставку

12:38, 15 июля 2024, ПАИ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку, сообщается на портале эстонского гостелерадио ERR.

Прошение об отставке, переданное президенту страны, связано с назначением Каи Каллас на должности главы внешнеполитической службы Евросоюза и вице-президента Еврокомиссии.

Отметим, что Кая Каллас занимала должность премьер-министра Эстонии с января 2021 года.