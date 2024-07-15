Проверку проводят по сообщению о гибели мужчины при пожаре в Красногородском районе

14:14, 15 июля 2024, ПАИ

Проверку проводят по сообщению о гибели мужчины при пожаре в Красногородском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

14 июля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в деревне Ярусово тела мужчины со следами воздействия высоких температур.

Пострадавшим является 52-летний хозяин дома. По полученной следствием информации, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с открытыми источниками огня.

В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в пресс-службе.