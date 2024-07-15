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Общество

Будущие реставраторы исследуют памятники истории и культуры Псковской области в рамках «Школы наследия»

В Псковской области с 7 по 17 июля проходят мероприятия в рамках проекта подготовки молодых кадров в реставрации «Школа наследия» ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников». Об этом сообщается в группе «ЮНЕСКО. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Участниками проекта в рамках летней смены производственной практики стали 23 студента – архитекторы-реставраторы Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета. Перед студентами стоит задача провести предварительные комплексные научные исследования памятника гражданской архитектуры начала ХVIII века «Посадский дом» и разработать предложения для его сохранения. В рамках экскурсионной программы студенты знакомятся с памятниками истории и архитектуры Псково-Печерского монастыря в Печорах, Изборске и с храмами из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО в Пскове.

Наставниками в рамках проекта – кандидат архитектуры, доцент, профессор кафедры истории архитектуры, искусств и архитектурной реставрации Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета, член Союза архитекторов России, член Союза дизайнеров России Александр Бучка, инженер-реставратор, заместитель директора – начальник отдела службы управления объектом всемирного наследия, особо ценными объектами культурного наследия и объектами деревянного зодчества ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников», член Союза реставраторов России, член Академии архитектурного наследия Мария Лисенкова.

В этом году проект состоялся благодаря организационной поддержки Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников».

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