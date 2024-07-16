Международный день змеи отмечают 16 июля
Международный день змеи отмечают сегодня, 16 июля, пишет calend.ru.
Изучением змей занимается серпентология. В мире насчитывается около 3,5 тысячи змей, 600 из которых ядовиты. Змеи всегда имели особое место в культуре. Так в странах Юго-Восточной Азии, Индии и Китая поклонялись змеям. А в христианстве змея является символом искушения и предательства.
Учредители Международного дня змеи призывают всех людей через просвещение больше узнавать о жизни, особенностях поведения, среде обитания представителей этого класса пресмыкающихся. Змеи помогают контролировать численность грызунов, которые уничтожают сельскохозяйственные культуры. А яд змей используют в медицине в качестве противовоспалительных и болеутоляющих средств.
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