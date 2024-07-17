Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Началась 24-я сессия Псковской гордумы

Очередная, 24-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва началась сегодня, 17 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В проект повестки включили 27 вопросов.

В частности, депутаты внесут изменения в бюджет Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и утвердят проект расходов Псковской городской Думы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Также они рассмотрят вопросы о присвоении звания «Почётный гражданин города Пскова», внесении изменений в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова, установят границы территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 июля 2024

Началась 24-я сессия Псковской гордумы
16 июля 2024

Обучение наблюдателей от Общественной палаты началось в муниципалитетах Псковской области
15 июля 2024

Изменения в бюджет Пскова на 2024 год обсудили городские депутаты
12 июля 2024

Поправки о донастройке налоговой системы приняли в Госдуме
11 июля 2024

Юрий Бурлин: Во время контрольных выездов мы буквально оттаптываем округ
11 июля 2024

Инициативу о снижении доли нелегального рынка алкогольной продукции поддержали псковские депутаты
11 июля 2024

Закон Псковской области о капремонте дополнен новыми нормами Жилищного кодекса
11 июля 2024

Расширяющий региональные налоговые льготы закон приняли депутаты

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...