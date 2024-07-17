Началась 24-я сессия Псковской гордумы

10:12, 17 июля 2024, ПАИ

Очередная, 24-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва началась сегодня, 17 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

В проект повестки включили 27 вопросов.

В частности, депутаты внесут изменения в бюджет Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и утвердят проект расходов Псковской городской Думы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Также они рассмотрят вопросы о присвоении звания «Почётный гражданин города Пскова», внесении изменений в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова, установят границы территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление.