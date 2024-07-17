В Порхове неизвестный подстрелил аиста, добывавшего еду для потомства

11:26, 17 июля 2024, ПАИ

Неизвестные подстрелили аиста в Порхове, сообщается в группе приюта «Добрый» в социальной сети «ВКонтакте».

«В СНТ «Медик» города Порхова поселилась семья аистов. Все нормальные люди считают, что это к счастью, и очень радовались, когда глава семейства залетал к ним на участок, все понимали, что он кормит аистят. Но сегодня утром какой-то очередной нелюдь захотел пострелять», – рассказали зоозащитники.



Фото: порховский приют «Добрый» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: порховский приют «Добрый» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: порховский приют «Добрый» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: порховский приют «Добрый» в соцсети «ВКонтакте»







Раненую птицу доставили в центр помощи «Дом белого аиста», где ей проведут ампутацию крыла.

В приюте также отметили, что порховичи стараются помочь осиротевшим птенцам аиста: «В гнезде остались три аистëнка с мамой, и жители СНТ поставили к гнезду ведро с рыбой».

Отметим, что в Порховском районе это уже не первый случай жестокого обращения с животными. Так, в июне живодёры жестоко избили пса Катыша.

Ранее сообщалось, что аистиху Софию со сломанным крылом доставили для спасения в Псков из Плюсского района.