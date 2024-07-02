Аистиху Софию со сломанным крылом доставили для спасения в Псков из Плюсского района

07:26, 02 июля 2024, ПАИ

Аистиху Софию со сломанным крылом доставили для спасения в Псков из деревни Лосицы Плюсского района. Об этом сообщила создатель волонтёрского центра «Дом белого аиста» орнитолог Марина Сиденко.

«Аист, видимо, столкнулся с проводом и на лету сломал обе кости предплечья – локтевую и лучевую кости левого крыла. Птице, а это взрослая, тихая и спокойная, миниатюрная самочка, очень повезло. В её жизни появилась милая девушка София, которая стала спасителем для неё – не побоялась отловить дикого аиста и вместе со своим свёкром отважно двинулась, на ночь глядя, в путь за 100 км по не самой хорошей дороге.Только к часу ночи София с аистом добралась до аистиного центра. Вместе мы оказали первую помощь – обработали рану, зафиксировали крыло, и уже на следующий день птица была прооперирована в Пскове», - рассказала Марина Сиденко.

Птице проведена операция – остеосинтез. Сломанные кости собраны на две спицы. Благодаря тому, что птица оперативно доставлена в аистиный центр и быстро прооперирована, крыло удалось сохранить.

«Вряд ли она будет полноценно летать и сможет вернуться в природу, но даже в неволе с двумя крыльями жить гораздо комфортнее, чем с одним.Через пару недель аисту назначен контрольный рентген. Нам предстоит очередной визит в ветеринарную клинику с аистом», - добавила орнитолог.