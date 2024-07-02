Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Аистиху Софию со сломанным крылом доставили для спасения в Псков из Плюсского района

Аистиху Софию со сломанным крылом доставили для спасения в Псков из деревни Лосицы Плюсского района. Об этом сообщила создатель волонтёрского центра «Дом белого аиста» орнитолог Марина Сиденко.

Фото из группы "Дом белого аиста" в соцсети "ВКонтакте"

«Аист, видимо, столкнулся с проводом и на лету сломал обе кости предплечья – локтевую и лучевую кости левого крыла. Птице, а это взрослая, тихая и спокойная, миниатюрная самочка, очень повезло. В её жизни появилась милая девушка София, которая стала спасителем для неё – не побоялась отловить дикого аиста и вместе со своим свёкром отважно двинулась, на ночь глядя, в путь за 100 км по не самой хорошей дороге.Только к часу ночи София с аистом добралась до аистиного центра. Вместе мы оказали первую помощь – обработали рану, зафиксировали крыло, и уже на следующий день птица была прооперирована в Пскове», - рассказала Марина Сиденко.

Фото из группы "Дом белого аиста" в соцсети "ВКонтакте"

Птице проведена операция – остеосинтез. Сломанные кости собраны на две спицы. Благодаря тому, что птица оперативно доставлена в аистиный центр и быстро прооперирована, крыло удалось сохранить.

«Вряд ли она будет полноценно летать и сможет вернуться в природу, но даже в неволе с двумя крыльями жить гораздо комфортнее, чем с одним.Через пару недель аисту назначен контрольный рентген. Нам предстоит очередной визит в ветеринарную клинику с аистом», - добавила орнитолог.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 июля 2024

Новая гостиница откроется в здании бывшей ТЭЦ у Великой в Пскове
02 июля 2024

Аистиху Софию со сломанным крылом доставили для спасения в Псков из Плюсского района
01 июля 2024

Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
01 июля 2024

Названы самые пострадавшие от непогоды муниципалитеты в Псковской области
01 июля 2024

Михаил Ведерников – о ситуации с вывозом мусора: Полигоны открыты, машины принимают
01 июля 2024

В Борисовичах появится новая детско-взрослая поликлиника
01 июля 2024

Приуроченное ко Дню ветеранов боевых действий мероприятие прошло в Печорах
01 июля 2024

Более 80 бригад энергетиков ликвидируют последствия урагана в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...