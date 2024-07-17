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Работу НКО в поддержку псковичей с ограниченными возможностями обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ

Работа НКО в поддержку псковичей с ограниченными возможностями стала темой круглого стола в медиацентре ПАИ сегодня, 17 июля.

Какие проекты реализуют региональные некоммерческие организации в помощь псковичам с ограничениями по здоровью? Как НКО взаимодействуют друг с другом? Какие инструменты и механизмы используются для поддержки эффективности общественников? Эти темы обсуждают эксперты, представители общественных организаций в медиацентре ПАИ на традиционном круглом столе, который посвящён развитию социально ориентированных НКО Псковской области.

Участниками дискуссии стали председатель Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова, директор благотворительного фонда помощи детям-инвалидам, ветеранам и малоимущим семьям Максим Савельев, директор центра доступной абилитации «Добрея» Наталья Лобанова, председатель Совета межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности» Андрей Царёв, директор АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области» Татьяна Марина и председатель центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

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