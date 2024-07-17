Фальшивую тысячерублёвую купюру обнаружили в Великих Луках

16:39, 17 июля 2024, ПАИ

Фальшивую тысячерублёвую банкноту обнаружили в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Купюру нашли в одном из финансовых учреждений города. По имеющимся сведениям, подделка поступила с АЗС в Пустошке.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.