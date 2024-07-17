Фальшивую тысячерублёвую купюру обнаружили в Великих Луках
Фальшивую тысячерублёвую банкноту обнаружили в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Купюру нашли в одном из финансовых учреждений города. По имеющимся сведениям, подделка поступила с АЗС в Пустошке.
Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
17 июля 2024
Публикуем видео с места столкновения «Ласточки» и легковушки в Ленинградской области, где погибло четыре человека
17 июля 2024
Стали известны подробности трагического ДТП с «Ласточкой», в котором погибли четыре человека
17 июля 2024
Два ребёнка и двое взрослых погибли при столкновении автомобиля и «Ласточки», ехавшей в Псков