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Происшествия

Фальшивую тысячерублёвую купюру обнаружили в Великих Луках

Фальшивую тысячерублёвую банкноту обнаружили в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Купюру нашли в одном из финансовых учреждений города. По имеющимся сведениям, подделка поступила с АЗС в Пустошке.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

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