Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

12 новых ТОС появилось в Пскове

Вопрос об установлении границ территорий общественного самоуправления рассмотрели депутаты Псковской городской Думы на 24-й сессии, которая прошла сегодня, 17 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе гордумы.

Так, создаётся ТОС «Улица Невская», куда войдут дома № 4, 22, 23, 25, 47/9.

«Друзья» – так назвали свой ТОС жители многоквартирного дома на улице Леона Поземского, 21/1.

ТОС «Георгиевский» объединит псковичей, проживающих на улицах Георгиевской, 6/8 и Советской, 39.

Жители улицы Ротной из домов № 3, 9, 13/8, 17, 28 объединятся в территориальное общественное самоуправление с одноимённым названием своей улицы.

Также псковичи дали название своим ТОС по названию улицы: «Юбилейная, 62», «Народная, 41», «Улица Освободителей», «Юбилейная, 64», «Улица Фигнера», «Улица Шереметева, Балтийская», куда войдут дома № 1, 22 на улице Шереметева и дома №7, 9, 29 на улице Балтийской.

Жители улицы Труда, 5 создали два ТОС – для каждого подъезда отдельный. Один называется «С Примостья», другой – «На Званницу».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 июля 2024

Депутат Ольга Фёдорова подвела итоги работы Псковской городской Думы
17 июля 2024

Основные площадки празднования Дня города Пскова перечислил Борис Елкин
17 июля 2024

Нахождение лошадей в парках и на площадях запретили в Пскове
17 июля 2024

Полноценный запуск мультимедийного фонтана в Пскове запланирован на август
17 июля 2024

Александр Голышев: Наша сила в единстве
17 июля 2024

Новые барсики появятся в Пскове в этом году
17 июля 2024

Работу НКО в поддержку псковичей с ограниченными возможностями обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ
17 июля 2024

Заезд автобусов № 16 и № 22 на остановки в Крестках отменят в Пскове из-за ремонта улицы Юбилейной

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...