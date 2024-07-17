12 новых ТОС появилось в Пскове

16:27, 17 июля 2024, ПАИ

Вопрос об установлении границ территорий общественного самоуправления рассмотрели депутаты Псковской городской Думы на 24-й сессии, которая прошла сегодня, 17 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе гордумы.

Так, создаётся ТОС «Улица Невская», куда войдут дома № 4, 22, 23, 25, 47/9.

«Друзья» – так назвали свой ТОС жители многоквартирного дома на улице Леона Поземского, 21/1.

ТОС «Георгиевский» объединит псковичей, проживающих на улицах Георгиевской, 6/8 и Советской, 39.

Жители улицы Ротной из домов № 3, 9, 13/8, 17, 28 объединятся в территориальное общественное самоуправление с одноимённым названием своей улицы.

Также псковичи дали название своим ТОС по названию улицы: «Юбилейная, 62», «Народная, 41», «Улица Освободителей», «Юбилейная, 64», «Улица Фигнера», «Улица Шереметева, Балтийская», куда войдут дома № 1, 22 на улице Шереметева и дома №7, 9, 29 на улице Балтийской.

Жители улицы Труда, 5 создали два ТОС – для каждого подъезда отдельный. Один называется «С Примостья», другой – «На Званницу».