Проверку проводят по сообщению о гибели мужчины в водоёме в Пустошкинском районе

17:51, 17 июля 2024, ПАИ

Проверку проводят по сообщению о гибели мужчины в водоёме в Пустошкинском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

17 июля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в озере Ашо в деревне Забелье тела мужчины с признаками утопления.

По полученной следствием информации, погибшим является местный житель, который вечером 14 июля отправился на лодке ловить рыбу на озере Ашо, после чего домой не вернулся.

В настоящее время по материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.