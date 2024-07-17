Проверку проводят по сообщению о гибели мужчины в водоёме в Пустошкинском районе
Проверку проводят по сообщению о гибели мужчины в водоёме в Пустошкинском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
17 июля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в озере Ашо в деревне Забелье тела мужчины с признаками утопления.
По полученной следствием информации, погибшим является местный житель, который вечером 14 июля отправился на лодке ловить рыбу на озере Ашо, после чего домой не вернулся.
В настоящее время по материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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