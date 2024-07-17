В Себеже совершили литию по погибшим при освобождении района в годы Великой Отечественной войны

22:26, 17 июля 2024, ПАИ

Траурный митинг и лития по погибшим при освобождении Себежского района в годы Великой Отечественной войны прошли на братском захоронении № 1 Себежа сегодня, 17 июля. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Себежане и гости города, в числе которых представители администраций района, учащиеся школ, общественность, собрались на братском воинском захоронении в день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. На рассвете 17 июля 1944 года начались бои за Себеж, который вскоре был освобождён ценой огромных потерь.

Литию по погибшим и погребённым совершил настоятель себежского храма Святой Троицы отец Василий.

С праздником жителей города поздравили глава района Леонид Курсенков и председатель районного Совета ветеранов Александра Зубкова. «Сегодня мы преклоняемся перед ребятами, отдавшими жизни за нас на СВО. Хочется, чтобы открытие мемориальных плит остановилось. Молодое поколение уже начинает читать стихи об этих ребятах. Они навсегда останутся в наших сердцах», – подчеркнул Леонид Курсенков.

В Аллее Памяти состоялось открытие мемориальной плиты Руслану Архипову, погибшему в ходе специальной военной операции. Право открыть плиту было предоставлено его брату и ученице Себежской основной школы.

Ученики Себежской основной школы прочитали стихотворения о героях Великой Отечественной войны.

Присутствующие возложили венки и цветы к мемориальным плитам погибших. Их память почтили минутой молчания и воинским салютом.