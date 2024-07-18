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Фотовыставка из архивов Совинформбюро работает в Псковской областной библиотеке

Фотовыставка мультимедийного проекта «Освобождение. Путь к Победе», посвящённая 80-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, открылась в областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: ПАИ

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов подчеркнул, что псковский этап проекта очень сложный в эмоциональном плане в связи с теми страшными событиями, которые произошли на территории региона: было угнано в Европу более 190 тысяч человек, а из 406 деревень было полностью сожжено и уничтожено 325.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, в свою очередь, поблагодарила международную медиагруппу «Россия сегодня» за фотовыставку, основанную на архиве Совинформбюро 1944–1945 годов.

Важность проводимого мероприятия отметил и глава Пскова Борис Елкин. По его словам, это уникальная возможность увидеть, каким был Псков в годы Великой Отечественной войны. А начальник управления проектов в области образования и социальной сферы, руководитель проекта «Освобождение. Путь к Победе» Наталья Тюрина добавила, что Псковщина пережила тяжелейшие годы фашисткой оккупации и не сдалась, поэтому эта выставка – дань памяти тем, кто сражался за родную землю и приближал победу.

Посетить выставку могут все желающие. Фоторепортаж с мероприятия можно увидеть по ссылке.

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