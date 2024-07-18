Память защитников Островского района почтили на братском захоронении в деревне Вельяшиха

19:44, 18 июля 2024, ПАИ

В деревне Вельяшиха Островской волости у братского захоронения, где покоятся солдаты, павшие в боях за Островскую землю, состоялось памятное мероприятие в рамках празднования 80-летия освобождения города Острова и Островского района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом пишет районная газета «Островские вести».

На мероприятии присутствовали представители органов местного самоуправления, ветеранских организаций, общественных детских и молодёжных организаций и объединений, военнослужащие островского гарнизона, общественность.

Отметим, что братское захоронение у деревни Вельяшиха – одно из крупных на территории Островского района. В этой братской могиле похоронены останки более 1 500 погибших солдат и офицеров Советской армии, защищавших Островскую землю.

Ведущие памятного мероприятия напомнили присутствующим, что в 1944 году на подступах к Острову несколько месяцев шли кровопролитные бои. В ходе Псковско-Островской наступательной операции 17 июля 1944 года Красной армии удалось прорвать вражескую оборону и форсировать реку Великую. 19 июля 1944 года близ Вельяшихи в районе деревни Красная Горка произошёл прорыв линии «Пантера». Силы противника были отогнаны на 40 километров. Утром 21 июля в город Остров ворвался первый стрелковый батальон 608-го стрелкового полка. Город, а вслед за ним и весь район были освобождены. В честь освобождения города Острова Москва салютовала 12 залпами из 124 орудий.

На митинге выступили глава Островского района Дмитрий Быстров и председатель Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Островского района Вячеслав Коев, а также депутат Новгородской областной Думы, поисковик, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Сергей Тихомиров, который неслучайно присутствовал на памятном мероприятии: дед его жены покоится в братском захоронении в деревне Вельяшиха.

«Сегодня мы отдаём дань памяти погибшим в тяжёлых, кровопролитных боях во время Великой Отечественной войны, тем, кто отстоял нашу свободу, дал жизнь и будущее нам и нашей Родине – России. Но чтить память – это не только вспоминать защитников и освободителей нашей страны. Хорошо знать историческое прошлое, делать правильные выводы и не позволять искажать историческую правду. Это прежде всего актуально для нашей молодёжи», – сказал Дмитрий Быстров.

После поминальной литии, которую отслужил настоятель Свято-Троицкого собора отец Роман, и символической минуты молчания участники памятного мероприятия возложили к памятнику на братском захоронении гирлянду и живые цветы.