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Общество

О реализуемых проектах в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий доложил Николай Романов

Председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов доложил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову о работе, которая проводится в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий. Рабочая встреча прошла сегодня, 18 июля, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Работа по новым проектам в рамках программы идёт по графику, заметил он. В Порхове продолжается реконструкция очистных сооружений стоимостью 600 миллионов рублей. В Пушкинских Горах идёт капитальный ремонт детской школы искусств имени С. С. Гейченко, здания детского сада «Сказка», культурно-досугового центра и учреждения ветеринарии. На эти цели из федерального бюджета выделено 340 миллионов рублей.

Для муниципальных образований, заметил Николай Романов, реализация столь масштабных и дорогостоящих проектов стала настоящим вызовом, но вместе с тем предоставила возможность для привлечения новых инвесторов. Губернатор поручил продолжить личное сопровождение проектов и не уменьшать контроль за их осуществлением, чтобы всё запланированное было реализовано качественно и в полном объёме.

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