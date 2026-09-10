Вылет «Урала» на матч Кубка России против «Луки-Энергии» задержали на семь часов

11:35, 10 сентября 2026, ПАИ

Рейс с футболистами екатеринбургского «Урала» на матч Пути регионов Кубка России против «Луки-Энергии» задержали на семь часов вчера, 9 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу уральского клуба.

Как уточнили в команде, вылет из Екатеринбурга был запланирован на 11:30 по московскому времени 9 сентября, однако из-за ограничений в аэропорту его перенесли на 18:30.

Матч должен начаться сегодня, 10 сентября, в 16:30. В пресс-службе «Урала» отметили, что незапланированные задержки вносят свою лепту и, вероятно, скажутся на игре.