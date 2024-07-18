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Главную награду международного творческого конкурса в Анапе везут в Псков участники патриотического проекта «Ради жизни»

Диплом лауреата первой степени и Гран-при Международного конкурса творческих коллективов «Море. Вдохновение. Театр» получили детский образцовый коллектив «Театр «Бенефис» Псковского педагогического комплекса и ПОООМС «Дети – наше будущее» за спектакли о Великой Отечественной войне в рамках проекта «Ради жизни», поддержанного Фондом президентских грантов. Об этом ПАИ сообщили в ППК.

Главную награду международного творческого конкурса в Анапе везут в Псков участники патриотического проекта «Ради жизни». Фото из архива участников конкурса, компании «Киногород», ПОООМС «Дети – наше будущее»

Спектакль «За двадцать дней до...» по мотивам пьесы Алексея Дударева «Не покидай меня…» о роли девушек-разведчиц в подготовке Белорусской наступательной операции вызвал аплодисменты членов жюри конкурса и был отмечен дипломом первой степени.

Роль капитана сыграл актёр Роман Суриков, юных патриоток – ученицы школы № 26 Варвара Павлова, Алёна Сурикова, Юлия Барна, Вероника Заяц, Алиса Каплиева. В спектакле «За двадцать дней до…», в отличие от пьесы Алексея Дударева, на одну разведчицу больше. Роль полковника, пускай и в аудиоформате, к радости и гордости театра «Бенефис» исполнил заслуженный артист России, артист Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Виктор Яковлев.

Со спектаклем, премьерные показы которого прошли в мае, в Пскове уже познакомились не только дети и подростки, но и их родители. Люди приходили на постановку целыми семьями.

«Одна зрительница, мама первоклассника, поблагодарила нас за то, насколько доступно мы говорим о жизни того времени. Дети спрашивали её о Великой Отечественной войне, но подобрать точные слова было непросто. Однако спектакль простым языком, порой и с помощью юмора, рассказывает о войне», – поделилась руководитель театра Наталья Сурикова.

Постановка по поэме ленинградского автора Геннадия Алексеева «Жар-птица» удостоена Гран-при конкурса. Центральным образом истории о блокаде Ленинграда наряду с бытовыми зарисовками военного времени стала волшебная птица – символ надежды на чудо, веры в сказку, которая поддерживала героев.

«Для героя жар-птица – яркая, позитивная девочка, в которую он влюблён, у него богатое воображение, потому он так называет её. Чтобы быть точной, не ошибиться, нужно было представить, почувствовать, что происходило в блокадном Ленинграде. Я испытывала сильную грусть, когда играла эту роль. Мне жалко тех, кто умирал от голода и холода, терял своих близких», – рассказала исполнительница главной роли Варвара Павлова.

Театр «Бенефис» как призёр конкурса проекта «Берега надежды» получил приглашение участвовать в телепередаче «Возрождение традиций» на телеканале «Жар-птица» в октябре 2024 года и в концерте с участием звёзд российской эстрады в апреле 2025 года.

Напомним, партнёрами проекта ПОООМС «Дети – наше будущее» выступили МОО «Право на оружие», ПООО «Центр чеченской культуры «Барт», МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс». Проект «Ради жизни» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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