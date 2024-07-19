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Общество

Варить черносмородиновое варенье советует сегодня народный календарь

Память преподобного Сисоя Великого отмечается сегодня, 19 июля, пишет calend.ru.

Он был монахом-отшельником и жил в Египетской пустыне в пещере, освященной молитвами его предшественника – преподобного Антония Великого.

По преданию, Сисой был чрезвычайно строг к себе, но очень милостив к ближним. «Важнее всего – считать себя ниже всех, потому что такое уничижение способствует обретению смирения», – сказал как-то он одному из паломников.

На Руси к этому дню завершались посевные работы. По этому поводу вспоминали пословицы: «У каждого дня свои заботы»; «Не то забота, что много работы, а то забота, как нет работы».

Считалось, что сегодняшним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье. «Сысой (Сисой) – ходи по росе босой», – говорили в народе. Также верили, что утренняя роса способствует созреванию хлеба: «От Сысоевых зовов роса силу берет, колос наливается. А хлеб поднимается худой – значит, не намолен Сысой».

А в деревнях в этот день начинали варить варенье из черной смородины.

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