Восемь кандидатов выдвинулись на выборы главы Гдовского района

10:46, 19 июля 2024, ПАИ

Восемь кандидатов выдвинулись на выборы главы Гдовского района, следует из данных портала избирательной комиссии Псковской области. Этап выдвижения завершился накануне, 18 июля.

О выдвижении заявили Павел Бикташев («Родина»), Евгений Васильев («Яблоко»), Сергей Горячев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Игорь Иванов («Справедливая России – Патриоты – За правду»), Иван Мешков («Единая Россия»), Дмитрий Поршнёв («Партия социальной защиты»), Игорь Романов («Новые люди») и Жанна Романчук (ЛДПР).

Выборы главы Гдовского района состоятся 8 сентября 2024 года. Голосование будет трехдневным: 6, 7, 8 сентября.