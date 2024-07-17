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Политика

Восемь кандидатов выдвинулись на выборы главы Гдовского района

Восемь кандидатов выдвинулись на выборы главы Гдовского района, следует из данных портала избирательной комиссии Псковской области. Этап выдвижения завершился накануне, 18 июля.

О выдвижении заявили Павел Бикташев («Родина»), Евгений Васильев («Яблоко»), Сергей Горячев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Игорь Иванов («Справедливая России – Патриоты – За правду»), Иван Мешков («Единая Россия»), Дмитрий Поршнёв («Партия социальной защиты»), Игорь Романов («Новые люди») и Жанна Романчук (ЛДПР).

Выборы главы Гдовского района состоятся 8 сентября 2024 года. Голосование будет трехдневным: 6, 7, 8 сентября.

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