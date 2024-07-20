Псковский омбудсмен обсудил с коллегой из Санкт-Петербурга вопросы защиты прав граждан в федеральных учреждениях

11:01, 20 июля 2024, ПАИ

Встреча уполномоченных по правам человека Псковской области Дмитрия Шахова и Санкт-Петербурга Светланы Агапитовой прошла в Пскове, сообщили в пресс-службе псковского омбудсмена.

После продолжительной беседы по современным актуальным вопросам защиты и восстановления прав жителей двух регионов и знакомства с работой аппарата псковского омбудсмена, региональные уполномоченные по правам человека посетили Центр временного размещения иностранных граждан (ЦВСИГ).

Что касается содержания и структуры обращений граждан, то сегодня на первом месте и больше всего волнуют жителей Псковской области вопросы сферы личных прав граждан, потом социальных, политических и экономических, меньше всего вопросов в сферах экологических и культурных прав. Хотя, как подчеркнул Дмитрий Шахов, в 2023 году именно в сфере культурных прав были выявлены три грубых нарушения. При этом он отметил, что сегодня, подводя статистику с обращениями за первое полугодие, мы отчётливо наблюдаем значительный рост. Так, по итогам первого полугодия 2024 года число обращений по защите прав граждан уже достигло показателя за весь 2023 год. Это, конечно, с одной стороны, говорит о востребованности и доверии к нашему институту, но с другой стороны, есть основания полагать, что ряд руководителей и чиновников не совсем правильно относятся к вопросу соблюдения и обеспечения прав граждан, сказал Дмитрий Шахов.

По окончании встречи региональные омбудсмены посетили Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации и реадмиссии, где руководитель этого федерального учреждения системы МВД России Александр Палагин рассказал историю создания центра, условия содержания в нём иностранных граждан, а также о локальных нормативных актах, которые приняты в целях соблюдения дополнительных гарантий прав и свобод такой категории граждан.

Руководитель федерального учреждения познакомил уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга с организацией работы сотрудников, особо остановился на условиях пребывания семей с детьми.

Как сообщила по итогам визита Светлана Агапитова, взаимодействие с псковским уполномоченным по правам человека Дмитрием Шаховым имеют долгую и результативную историю по защите и восстановлению прав жителей как Санкт-Петербурга, так и Псковской области. Недавно, совместно с Дмитрием Шаховым мы решали проблемы наших воинов, принимающих участие в СВО, в сфере медицинского обслуживания и обеспечения мер социальной поддержки, розыском «пропавших без вести».