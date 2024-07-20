Пропавшего пять лет назад мужчину продолжают разыскивать в Пскове

17:00, 20 июля 2024, ПАИ

54-летнего Анатолия Ниткина продолжают разыскивать в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.

Отмечается, что уроженец Печорского района без вести пропал на территории Пскова в конце мая 2019 года. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. На связь с родственниками мужчина не выходит.

Приметы: 55–60 лет, ростом около 168 сантиметров, худощавое телосложение, лицо овальной формы, светло-русые короткие волосы, лоб высокий, светлые глаза, дугообразные брови, прямой нос, тонкие губы. На ребре правой ладони татуировка «За ВДВ».

Занимался вырубкой леса, трудился на пилораме, оказывал услуги частным лицам на подсобных работах. По имеющимся данным, планировал уехать на заработки в частном хозяйстве на хуторе.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Анатолия Ниткина, просят обратиться в УМВД России по Пскову по телефонам 59-63-22, 8-911-351-26-80, 02 или 112.