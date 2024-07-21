78-летний глухой пенсионер пропал в Плюсском районе

15:22, 21 июля 2024, ПАИ

78-летний Михаил Чупиков пропал в деревне Лосицы Плюсского района. Об этом сообщает региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

18 июля мужчина ушел в лес и не вернулся.

Особые приметы: седая борода.

Мужчина предположительно был одет в коричневый свитер, синие джинсы и кепку. У пенсионера инвалидность по слуху.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Михаила Чупикова, просят позвонить по номерам 112 или 8 (800) 700-54-52.